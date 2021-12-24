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ЗРАДА! Народний депутат виявився громадянином Росії

12:58
Олександр Пономарьов – громадянин Росії - фото 1
Олександр Пономарьов – громадянин Росії / Схеми

Народний депутат, член фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександр Пономарьов – громадянин Росії.

Підтвердження цієї інформації «Схеми» отримали одразу з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи «Роспаспорт».

Згідно з цими даними, вперше документ громадянина Росії Олександру Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області на підставі «обміну».

У супровідній заяві, підписаній іменем Пономарьова, у пункті про наявність іноземного громадянства вказано: «Стаття 13 розділ 1». Йдеться про положення Федерального закону Російської Федерації щодо громадянства. Згідно з ним, для отримання громадянства Росії Олександр Пономарьов мав безперервно проживати на її території не менше 5 років.

Коли Пономарьову виповнилось 45 років, то, згідно з законодавством Росії, вищезгаданий російський паспорт йому замінили на новий. Сталося це у тому ж Рибновському районі Рязанської області у 2007 році на підставі нової заяви.

Факт отримання Пономарьовим нового російського паспорта підтверджує не лише інформація, отримана «Схемами» від власних джерел, але й інформація із сайту Головного управління з питань міграції МВС Росії, де дані його попереднього паспорта відображаються як недійсні через «заміну на новий», а новий документ серед недійсних не значиться.

У коментарі «Схемам» Олександр Пономарьов не одразу визнав наявність російського паспорта.

«Це було ще в радянський час, він був анульований ще тоді… По-моєму 1986 рік, якщо не помиляюсь. Це ще було до розділення країни», – зазначив депутат, хоча в новітній історії паспорт громадянина Російської Федерації вперше з’явився у 1997 році, а до цього на території Росії діяв паспорт громадянина СРСР.

Коли «Схеми» показали члену фракції ОПЗЖ витяги про його російські документи, то Пономарьов змінив свою позицію.

ЗРАДА! Народний депутат виявився громадянином Росії - фото 210011

«Ну, значить 18 років назад тому було… Особисто я, по-моєму, не забирав (паспорт – ред.), – відповів він, але за секунду додав: – Може, і забирав... Не пам’ятаю, якщо чесно. Я навіть не знаю: є він чи немає Якщо десь на нього документи 20-річної давнини залишились, то треба уточнювати».

Депутат також сказав, що вважав паспорт анульованим і не знає, чи він дійсний.

При цьому Олександр Пономарьов не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році подав документи на отримання російського громадянства.

Окрім того, він наголосив, що російським паспортом «ні разу не користувався».

«За останні 15 років я був там всього лише раз і то: зі своїм (українським – ред.) паспортом і на будівельній виставці», – запевнив депутат.

Однак, згідно з офіційними даними про перетин ним російського кордону, які є у розпорядженні «Схем», за останні 15 років Олександр Пономарьов щонайменше чотири рази приїжджав до Росії. Востаннє – на початку лютого 2017-го.

Таємниця депутата. Член ОПЗЖ виявився громадянином Росії - дивіться відео

Олександр Пономарьов уже втрєтє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи «Воля народу», а в цьому скликанні є членом фракції «Опозиційна платформа – За життя». У деклараціях парламентаря немає жодних згадок про його бізнес, але з ним пов’язують близько 35 компаній у його рідному Бердянську, зокрема, ті, що постачають мастила для української бронетехніки.

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Оппозиционная платформа - За життя депутаты измена Александр Пономарев Новини Украина
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