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Народна війна: Масові вишколи резервістів та сил тероборони почнуться з березня

17:30
Україна готується дати відсіч агресору - фото 1
Україна готується дати відсіч агресору / Генштаб ВСУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що з березня розпочнуться масові вишколи з резервістами та силами тероборони. Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад України в Харкові..

"Якщо досягнемо умов – отримаємо фонди, закладемо зрою та боєприпаси, наберемо особовий склад, ми розпочнемо масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними сил тероборони. І з залученням громадян за адміністративно територіальним принципом", – зазначив Залужний.

Також сплановано проведення заходів із головами обласних державних адміністрацій з 2 березня.

"Найближчим часом ми запровадимо підготовку резервістів за допомогою платформи дистанційного навчання", – додав він.

 

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война добровольцы учения ВСУ Новини Украина
Укрінформ
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