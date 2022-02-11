Народна війна: Масові вишколи резервістів та сил тероборони почнуться з березня
Україна готується дати відсіч агресору / Генштаб ВСУ
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що з березня розпочнуться масові вишколи з резервістами та силами тероборони. Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад України в Харкові..
"Якщо досягнемо умов – отримаємо фонди, закладемо зрою та боєприпаси, наберемо особовий склад, ми розпочнемо масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними сил тероборони. І з залученням громадян за адміністративно територіальним принципом", – зазначив Залужний.
Також сплановано проведення заходів із головами обласних державних адміністрацій з 2 березня.
"Найближчим часом ми запровадимо підготовку резервістів за допомогою платформи дистанційного навчання", – додав він.
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