Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 4 - 26.06.2020

Наречена для тата 3 - выпуск 4 / СТБ

В пятницу, 26 июня, в 19:00 в эфире СТБ стартует четвертый выпуск шоу Наречена для тата 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В четвертом выпуске шоу Наречена для тата 3 героям предстоит не только узнать друг друга лучше, но и вместе погрузиться в прошлое.

Карину ждет неожиданная встреча с бывшей супругой Артема Топчия. Женщина решит проверить потенциальную невесту героя с помощью каверзных вопросов.

«Я поняла, что будет напряженный разговор», – признается Карина. «Мне было важно увидеть и пообщаться с человеком, с которым я оставляю своего ребенка», – скажет экс-супруга Артема.

Смогут ли Аня и Карина найти общий язык?

Мужественный папа Игорь Бубнов ошеломит Инну предложением – поехать вместе в тату-салон и осуществить одну из мечт девушки! Однако даже там мужчина умудрится вызвать у потенциальной невесты чувство ревности.

Игорь и его "сюрприз" / Наречена для тата 3 - выпуск 4

«Я провокатор. Если она будет реагировать эмоционально, это покажет, что ей не все равно», – объяснит свое поведение Игорь.

Кроме того, во время самого процесса Инне предстоит узнать неожиданную информацию о жизни Игоря, которую ранее он ей не озвучивал. Неужели у Игоря есть еще один сын? И почему он скрыл это? Не пропустите!

Сын Ромы – Никита – попросит Юлю подготовить вместе с ним текст выступления для стендапа, начиная от темы, заканчивая шутками.

А я Никита, любимый камень - малахит (с) / Наречена для тата 3 - выпуск 4

«У меня случился ступор…Я даже не поняла, что это», – признается Юля.

Сможет ли девушка оправдать ожидания подростка?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 4 - 26.06.2020:

Смотрите четвертый выпуск проекта «Наречена для тата» сегодня, 26 июня в 19:00, на СТБ.