Наречена для тата 3 сезон - смотреть финал онлайн выпуск 13 - 28.08.2020

Денис и Таня - станут ли они парой? / Наречена для тата 3 выпуск 13

В пятницу, 28 августа, в 19:00, на СТБ выйдет финальный выпуск реалити «Наречена для тата 3», в котором три оставшиеся пары сделают решающий выбор. Все порочности финального 13 выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

У каждой их трех оставшихся на проекте пар еще остались важные нерешенные вопросы, ответы на которые повлияют на дальнейший ход событий.

Алену тревожат будущие взаимоотношения Станислава с ее дочерью.

«Ты ставишь отношения твоего мужчины с ребенком выше отношений с мужчиной», – отметит герой.

«Отношения с ребенком для меня – в первую очередь», – выскажет свою позицию Алена.

Сможет ли пара найти компромисс и баланс в этом вопросе? / Наречена для тата 3 выпуск 13

Папа-отшельник Алексей согласится на своего рода эксперимент – пожить с детьми и Татьяной в городе, окунувшись в шумную и непривычную жизнь. Не станет ли проблемой для мужчины новый темп жизни? Более того, Таня познакомит Алексея со своими подругами.

«В жизни я больше интроверт. Мне не нравятся спонтанные контакты. Особенно, если много людей», – скажет герой.

А самый важный вопрос, который беспокоит Татьяну накануне финала, согласится ли ее сын принять Алексея и его семью.

Между Таней и Денисом все так же стоит вопрос доверия. Девушка предложит своему потенциальному избраннику необычное времяпрепровождения накануне финала – просто вместе помолчать, чтобы их отношения не сводились только к выяснениям.

Таня и Денис в поиске одной волны / Наречена для тата 3 выпуск 13

«Я почувствовал дискомфорт», – признается Денис.

Будут ли счастливые финалы у всех трех пар? Или какая-то из них все же не сможет мириться с существующими проблемами?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть финал онлайн выпуск 13 - 28.08.2020:

Не пропустите кульминационный выпуск «Наречена для тата» уже сегодня, 28 августа в 19:00, на СТБ.