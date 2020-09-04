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Наречена для тата 3 постшоу: Как сложилась судьба участников сезона

14:27
Герои третьего сезона - фото 1
Герои третьего сезона / Наречена для тата 3 постшоу

В пятницу, 4 сентября, в 19:00 стартует постшоу реалити Наречена для тата 3, в котором как сложилась жизнь героев, которые не смогли построить отношения в рамках проекта и удалось ли сохранить любовь парам, которые сказали в финале проекта друг другу «да»? Подробности выпуска - на Без Табу.

Третий сезон романтического реалити "Наречена для тата" подошел к концу и стал судьбоносным для многих пар, которые дали шанс развитию отношений. Герои, которые попрощались друг с другом в финале, разберутся, почему им так и не удалось построить отношения.

Наречена для тата 3 выпуск 13 - смотреть финал онлайн

А также кульминационный момент – как сложилась жизнь влюбленных после проекта. Кто из них съехался и продолжил отношения?

Своими советами с героями 3 сезона поделятся экс-участники «Наречена для тата», а теперь уже и семья – Таня и Юра Шпильки.

Экспертами программы станут: телезвезда Надежда Матвеева, психологи Андрей Жельветро и Елена Друма.

Ведущий: Григорий Решетник.

Наречена для тата 3 выпуск 14 - смотреть онлайн постшоу - 04.09.2020:

Смотрите пост-шоу «Наречена для тата 3» в пятницу, 4 сентября, начиная с 19:00, на СТБ!

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СТБ Григорий Решетник Шоубиз
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