Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 12 - 21.08.2020

Стас и Алена проверяют чувства в Египте / Наречена для тата 3 выпуск 12

В пятницу, 21 августа, в 19:00 в эфире СТБ стартует 12 выпуск шоу Наречена для тата 3. Все подробности особенного нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Впервые за все сезоны шоу «Наречена для тата» свидания героев пройдет за пределами Украины, а именно в солнечном Египте. Однако во время этого отдыха не все будет так сладко.

Станислав и Алена проведут вместе время в жарком Египте. Их ждет совместное погружение под воду, невероятные морские виды и сказочные эмоции. Также пара отправится на день рождения сестры Станислава – Антонины. Алена заметит, что ее потенциальный избранник будет сравнивать ее с сестрой и даже посоветует взять с нее пример.

«Меня это шокировало», – признается Алена.

Однако кульминацией отдыха станет очередной разговор пары о дочери героини. По мнению мужчины, Алена слишком зациклена на девочке и это может стать проблемой в их отношениях.

«Тема ее ребенка бросает тень на наши с ней отношения», – скажет Стас.

Неужели герои так и не смогут найти общий язык и построить отношения?

Алексей и Таня - все только начинается / Наречена для тата 3 выпуск 12

А вот в новообразовавшейся паре Алексея и Тани все только начинается! Несмотря на неоднозначное первое впечатления от встречи с мужчиной-изобретателем, девушку поразят его дети – Таня давно мечтала о дочке. Но вот сможет ли она приспособиться к отшельническому образу жизни?

Таня + Денис = / Наречена для тата 3 выпуск 12

Еще одна участница – Татьяна – откроется и признается Денису в чувствах. Однако мужчина воспримет слова девушки неоднозначно, засомневавшись в ее искренности…

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 12 - 21.08.2020:

Смотрите 12 выпуск «Наречена для тата» сегодня, 21 августа в 19:00, на СТБ.