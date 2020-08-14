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Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 11 - 14.08.2020

19:00
Алексей - новый папа - фото 1
Алексей - новый папа

В пятницу, 14 августа, в 19:00 в эфире СТБ стартует 11 выпуск реалити-шоу Наречена для тата 3. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 11 выпуске шоу «Наречена для тата» свою историю в проекте начнет весьма необычный герой – 34-летний папа-изобретатель Алексей, который ведет отшельнический образ жизни.

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 11

По профессии Алексей инженер-конструктор, производит веломобили, в том числе и корпусные. Алексей воспитывает 5-летнюю Викторию и 10-летнего Степана.

После развода Алексей пытался наладить личную жизнь, но все попытки были неудачными. Знакомился в соцсетях и с первых фраз понимал, подходит ему человек или нет. Своих детей и увлечение веломобилями герой ставит на первое место. Но в то же время он мечтает найти женщину, с которой смог бы создать целостную семью.

Мужчина хочет встретить творческую, спортивную девушку, которая приняла бы его таким, какой он есть. Кто станет потенциальной невестой самобытного папы и какой будет первая встреча пары?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 11 - 14.08.2020:

Смотрите 11 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 14 августа в 19:00, на СТБ.

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Наречена для тата СТБ Новости Украина
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