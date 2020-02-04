Нардепы уволили министра развития общин и территорий

12:00 04 февраля,

Алена Бабак стала первым министром, которую уволили из Кабмина Гончарука

Во вторник, 4 февраля, Верховная Рада проголосовала за лишение должности Алены Бабак, главе минрегиона, которая в середине января написала заявление об отставке.

Сегодня на заседании парламента депутаты рассмотрели постановление об увольнении чиновницы, которому дали номер 2767.

В итоге за документ проголосовали 266 нардепов из 226 необходимых для принятия решения.

"Уволить Бабак Алену Валерьевна с должности министра развития общин и территорий Украины", - сказано в постановлении ВР.

После принятия документа премьер-министр Алексей Гончарук выступил со словами благодарности уже бывшей чиновнице, которая "провела тяжелую работу за четыре месяца".

К слову, судя по всему, решение покинуть должность экс-нардеп Рады восьмого созыва приняла из-за того, что справиться с желанием многих влиятельных адептов Зеленского подмять под себя сферу строительства, было просто невозможно.

По крайней мере, ранее Бабак утверждала, что ее деятельность собираются дискредитировать представители ряда олигархических групп.

Примечательно, что экс-нардеп Рады восьмого созыва стала фактически единственным министром, который ушел с поста на фоне жутчайшего кризиса в правительстве.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.

Впрочем, через какое-то время оказалось, что Зеленский решил "помиловать" главу правительства, хотя и полномочий таких у него не было. Но, поскольку самого заявления, как выяснилось, не существовало, весь этот движ в Зе команде оказался обычной показухой для народа.