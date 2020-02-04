Нардепы согласились сократить Раду на треть, но не окончательно

15:40 04 февраля,

Нардепы хотят принять правки Зеленского, но без указаний Конституционного суда

Во вторник, 4 февраля, на заседании парламента большинство народных избранников проголосовало за изменения в законе, которые предусматривают снижение количества депутатов с 450 до 300. Окончательно одобрить законопроект смогут уже на следующей сессии ВР.

236 представителей нескольких политсил, большинство из которых представляют в Раде "Слугу народа", протопили за инициативу Владимира Зеленского сократить количество парламентариев на треть.

В документе также существует правка в Конституцию, которая запрепляет в стране пропорциональную избирательную систему.

Окончательно же одобрить новые нормы смогут лишь на следующей сессии ВР, а вступят в силу они только при начале работы парламента десятого созыва. Действующий состав законодательного органа будет работать до следующих выборов.

К слову, голосовали "слуги народа" за проект закона, в который не вносили правки после его первого обсуждения в стена Рады, хотя Конституционный суд документ оформил с замечаниями. Но работу над ошибками в команде Зе не провели.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, почему соратники гаранта наплевали на указания служителей Фемиды тем, что "позицией КСУ можно пренебречь":

"Конституционный Суд дал вывод, что законопроект, предложенный президентом Украины, соответствует требованиям закона 157 и 158 Конститции Украины. Все остальное, о чем идет речь в выводе Конституционного Суда, это его юридическая позиция, которая Верховная Рада как единый орган законодательный власти, может учесть или не учесть. Комитет по правовой политике рекомендовал Верховной Раде рассмотрел этот законопроект".