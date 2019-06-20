Душил и пытался изнасиловать: подробности жуткого убийства 11-летней девочки

Полицейские рассказали о гибели Даши Лукьяненко

В четверг, 20 июня, полицейские Одесской области рассказали о ходе следствия жестокой расправы над Дашей Лукьяненко, девочкой, которую неделю назад прямо среди бела дня похитил 26-летний безработный.

По данным следствия, подозреваемый задушил девочку голыми руками, затем попытался изнасиловать, а потом связал ноги скотчем, надел на голову пакет и замотал его клейкой лентой.

После душегуб привязал к телу 11-летней Даши камень и сбросил в выгребную яму туалета в собственном же доме.

По словам главы полиции Одесской области Олега Беха, тело девочки нашли после того, как полицейские разбили бетонн в яме.

- Когда отверстие расширили с помощью специального инструмента, правоохранители увилдели руку ребенка. За нее тело и вытащили, а на девочке были только сережки.

Смерть похищенной наступила до 15:00 13 июня, как раз в день ее исчезновения. После пропажи ребенка полицейские обыскивали дом подозреваемого, но тогда ничего не обнаружили.

Кроме того, изверг активно помогал полиции и помогал искать тело погибшей, уничтожив при этом следы крови и другие вещдоки.

- Изначально следователи наметили примерно 800 подозреваемых, которые проживали в районе похищения и могли совершить преступление или быть к нему причастными. В ходе расследования было выявлено около 10 автомобилей, на которых девочку могли вывезти. И даже когда круг подозреваемых сузился до восьми человек, Николай в него не входил. Только лишь после изучения всех обстоятельств ЧП, просмотра видио с доступных камер наружного наблюдения и допросов соседей злоумышленника, у следователей возникли подощрения.

Родители же убийцы, которые жили вместе с ним, ничего о проделке сына не знали. А с семьей погибшей у них были добрососедские отношения.

В данный момент 26-летнему преступнику инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса - "Похищение ребенка", "Попытка изнасилования", "Умышленное убийство малолетнего ребенка" и "Надругательство над телом покойного".

Если правоохранители докажут вину подозреваемого в суде, ему грозит пожизненное.