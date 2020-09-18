Нардепы подложили Юзику свинью

Жена Юзика оказалась вне закона

В четверг, 17 сентября, нардепы неудобный для себя же законопроект, который запрещает брать им на работу помощников из числа близких лиц. Таким образом получается, что помощники целого ряда парламентариев оказались вне закона.

За законопроект №2203 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц" проголосовали 252 народных избранника.

При этом очень легко проследить, кто из присутствующих в зале заседания парламентариев пристроил помощниками своих близких и родных: они или не голосовали, или воздержались. Не нажимал на кнопки и представитель "Слуги народа" Юрий Корявченков, который в первые же дни работы ВР девятого созыва сделал собственную супругу помощницей на общественных началах. Само собой, "топить" за увольнение своей же жены ради эфемерной для него борьбы с коррупцией бывший артист не стал.

Согласно документу, инициаторами которого выступили нардепы от "Европейской соладирности", будут внесены изменения в законы "О предупреждении коррупции", "О статусе народного депутата Украины", "О статусе депутатов местных советов", "О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым" и в положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины, запретив депутатам всех уровней ставить близких людей помощниками консультантами.

В законопроекте также прописан перечень близких лиц - муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родная и двоюродная сестры, родные брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабушка, прадедушка, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством политика.

Поскольку закон в Украине обратной силы не имеет, никаких наказаний парламентарии, которые назначали своих родных помощниками, не понесут. Но вот уволить их придется.