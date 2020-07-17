Нардепы переписали административно-районное деление Украины

Нардепы решили сократить количество районов Украины в три раза

В пятницу, 17 июля, Верховная Рада проголосовала за постановление Кабинета министров об упразднении существовавших до этого районов и создании новых.

За то, чтобы переписать административно-районное деление Украины, проголосовали 238 народных депутатов, большинство из которых - представители "Слуги народа".

Суть предложенного правительством проекта заключается в создании 129 районов вместо 490. 17 из них затронут временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Правда, это станет возможным только после ухода российско-террористических войск с нашей земли.

В постановлении указано, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Для нардепов от пропрезидентской партии такое деление Украины выгодно в связи с предстоящими выборами. Поскольку им придется бороться за меньшее количество районных и городских советов.

Кроме того, как утверждают в правительстве, создание новых районов приведет к снижению расходов из местных бюджетов.

Решение об изменении административно-территориального деления страны действующие власти вписали в реформу децентрализации, которая была фактически отменена "Слугами народа".

В то же время у реформы присутствует и обратная сторона: многие районы нардепы и правительство распределили совершенно неравномерно и неадекватно. Кроме того, это может привести к двоевластию, когда управлять несколькими городами станут "удельные князьки", которых никто не выбирал.