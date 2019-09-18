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Нардепы отказались отменить неработающий закон об импичменте президента

13:20
Депутаты позаботились, чтобы Зеленскому было нельзя объявить импичмент - фото 1
Депутаты позаботились, чтобы Зеленскому было нельзя объявить импичмент

Днем в среду, 18 сентября, парламентарии "Слуги народа" проигнорировали призывы оппозиции отменить решение ВР о принятом с нарушением процедур законе.

Во время сегодняшнего голосования лишь 101 депутат высказался "за" необходимость его отмены и доработки перед вторым чтением. 249 человек воздержались, разблокировав тем самым возможность подписания документа.

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Проект постановления об отмене закона об импичменте в Раде рассматривали сегодня в первую очередь, ведь Зеленскому и компании нужно как можно быстрее поставить под ним подписи дабы показать плебсу, что предвыборное обещание выполнено.

Требованием выступающих против вступления в силу закона в таком виде депутатов была именно возможность внесения правок. Но "Слуг народа" подобная редакция абсолютно устраивает, поэтому они решили не участвовать в голосовании.

Напомним, 10 сентября спикер ВР Дмитрий Разумков выставил на голосование закон об импичменте. Когда его проголосовали, через минуту последовало предложение сразу же принять документ и во втором чтении. Представители партии Зе в едином порыве закон приняли, хотя на самом деле он создан лишь для видимости возможности лишить президента должности. Дело в том, что описанная в нем процедура просто невозможна к исполнению.

Требовали внести правки в документ еще во время голосования и представители "Батькивщины", и "Европейской солидарности", и "Голоса".

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