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Венедиктова снова заговорила о снятии амнистий с активистов революции

13:00
Венедиктова хочет посадить активистов Евромайдана - фото 1
Венедиктова хочет посадить активистов Евромайдана

Посаженная в кресло генпрокурора подконтрольная Зе команде, Портнову и прочим ватникам Ирина Венедиктова очень хочет реванша старой системы. Для этого постоянно высказывающая пророссийские тезисы деятельница уже начала работу над снятием амнистии.

Так, в интервью изданию "Левый берег", соратница Зеленского в очередной раз повторила о том, что закон о недопущении преследований участников Евромайдана нужно отменять.

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Эту мысль ярая антимайдановка уже высказывала даже перед голосованием за свое назначение, чем заработала уважение среди рыгов и прочих ненавидящих все проукраинское депутатов. Впрочем, даже патриотически настроенные "слуги народа" за нее все равно проголосовали. Но если в Раде Венедиктова говорила о том, что закон об амнистии активистов противоречит уголовно-процессуальному кодексу, то сейчас к ее изречениям добавились еще и не прикрытая жалость к карателям-беркутовцам.

- В период событий Майдана были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителей, выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал... он препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей... если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить, - заявила генпрокурор, которая в свое время очень старалась избавить мусоров от наказания за расстрел Майдана.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". 17 марта генпрокурором сделали Венедиктову, которая продемонстрировала подконтрольность и покорность на должности и.о. главы ГБР.

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Ирина Венедиктова Генеральная прокуратура Офис генерального прокурора уголовное дело Евромайдан активист амнистия Новости Украина
Левый берег
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