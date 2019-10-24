Нардепы из "Голоса" попросились участвовать в шоу Зе команды

Вакарчук и его коллеги пытаются хайпонуть

Пока народные избранники из фракции "Слуга народа" устраивают артистические выступления на фоне скандала с попыткой оставить в силе жирную коррупционную схему, их коллеги из "Голоса" находятся в политической тени. И очень хотят хайпа.

В четверг, 24 октября, представители политсилы Святослава Вакарчука заявили о том, что готовы участвовать в дичи с проверкой на детекторе лжи.

Об этом рассказал соратник певца Ярослав Железняк, который клянется и божится, что "Голосу" по 30 тысяч долларов взятки за срыв вердикта по законопроекту не предлагали. Впрочем, это и логично, поскольку мнение партии вообще никого из коррупционеров не интересует: подкупать есть смысл лишь входящих в монокоалицию.

Тем не менее, примазаться к шоу "нардеп на полиграфе" парламентарии поспешили:

- Не знаю, какая работа велась с представителями комитета от "Слуг". Мы не только сторонники ликвидации тех площадок, но и авторы законопроекта. Если будет предложение от президента пройти - хорошо, пройдем полиграф, приобщимся к коллегам.

Напомним, в САП открыли уголовное дело против 11 членов Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики от "Слуги народа". Они якобы получили по 30 тысяч долларов за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Фактически же к уголовке привел внутренний скандал между мажоритарщиками Коломойского и депутатами-списочниками, которые сражаются между собой и за сферы влияния, и за продавливание нужных той или иной группе решений.

Причем отказ рекомендовать закон к принятию был выгоден соратнику Коломойского Александру Яценко, который может быть лишен баблишка если только законопроект заработает. Среди заартачившихся и не пустивших документ на голосование - скандальный Александр Дубинский, которого в ВР и называют человеком днепровского олигарха.