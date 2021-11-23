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Нардеп-забудько не вказав у декларації 13 квартир і потрапив під слідство

10:10
Сергій Шахов - фото 1
Сергій Шахов / Слово і діло

22 листопада народному депутату Сергію Шахову повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік на майже 60 мільйонів, серед майна – 13 квартир у центрі Києва. Підозру підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Сергій Шахов є членом депутатської групи "Довіра" та колишнім регіоналом.

Це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей. Також в декларацію не внесено дані про будинок і земельну ділянку, якою фактично, як з’ясувало слідство, нардеп користується.

Йдеться про цивільну дружину Шахова так собі Інну Журбу.

За матеріалами слідства, Шахов не задекларував: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.

Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн.

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Е-декларирование НАБУ Ирина Венедиктова Сергей Шахов Новини Украина
Українська правда
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