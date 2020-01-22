Нардеп показала, как в ГБР скрывают нарушения из-за назначения Бабикова замглавы бюро
Еще до начала объявленного с нарушениями закона конкурса на должность заместителя руководителя Государственного бюро расследований адвокат Яныка Александр Бабич знал, что ему отдадут кресло.
С таким заявлением на своей странице в Facebook выступила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook.
Произошедшее в ГБР парламентарий назвала "очередным разводом от слуг", показав при этом документы, свидетельствующие о попытках чиновников скрыть следы преступления.
Так, 28 декабря, когда в ГБР еще даже официально не объявили о начале конкурса, Бабиков уже приостановил свою адвокатскую деятельность.
И только на следующий день в бюро опубликовали документацию о проведении конкурса на должность.
"То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс было вообще объявлено, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен это сделать в трехдневный срок после вступления в должность. Но как видите, был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности! Пожалуй, чисто "случайно", с надеждой на будущее, - подчеркнула Устинова. - И пусть после этого нам снова рассказывают, что конкурс за три дня в новогодние праздники был проведен не для адвоката Януковича".
Кроме того, по закону информация о проведении конкурса для назначения на должности в ГБР должна публиковаться не позднее чем за 15 дней до окончания приема документов для участия. В случае же с назначением адвоката Яныка объявления были поданы за три дня, что также говорит о подтасовках результатов.