Нардеп показала, как в ГБР скрывают нарушения из-за назначения Бабикова замглавы бюро

В ГБР пытаются доказать, что конкурс был объявлен 28 декабря

Еще до начала объявленного с нарушениями закона конкурса на должность заместителя руководителя Государственного бюро расследований адвокат Яныка Александр Бабич знал, что ему отдадут кресло.

С таким заявлением на своей странице в Facebook выступила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook.

Произошедшее в ГБР парламентарий назвала "очередным разводом от слуг", показав при этом документы, свидетельствующие о попытках чиновников скрыть следы преступления.

Так, 28 декабря, когда в ГБР еще даже официально не объявили о начале конкурса, Бабиков уже приостановил свою адвокатскую деятельность.

И только на следующий день в бюро опубликовали документацию о проведении конкурса на должность.

Правда, сейчас у Венедиктовой пытаются рассказать, что объявление было еще 28 числа.