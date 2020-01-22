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Нардеп показала, как в ГБР скрывают нарушения из-за назначения Бабикова замглавы бюро

12:00
В ГБР пытаются доказать, что конкурс был объявлен 28 декабря - фото 1
В ГБР пытаются доказать, что конкурс был объявлен 28 декабря

Еще до начала объявленного с нарушениями закона конкурса на должность заместителя руководителя Государственного бюро расследований адвокат Яныка Александр Бабич знал, что ему отдадут кресло.

С таким заявлением на своей странице в Facebook выступила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook.

Перезагрузили: бывшего адвоката Януковича незаконно сделали замглавы ГБР

Произошедшее в ГБР парламентарий назвала "очередным разводом от слуг", показав при этом документы, свидетельствующие о попытках чиновников скрыть следы преступления.

Так, 28 декабря, когда в ГБР еще даже официально не объявили о начале конкурса, Бабиков уже приостановил свою адвокатскую деятельность.

Нардеп показала, как в ГБР скрывают нарушения из-за назначения Бабикова замглавы бюро - фото 194679

И только на следующий день в бюро опубликовали документацию о проведении конкурса на должность.

Нардеп показала, как в ГБР скрывают нарушения из-за назначения Бабикова замглавы бюро - фото 194680
Правда, сейчас у Венедиктовой пытаются рассказать, что объявление было еще 28 числа.
Нардеп показала, как в ГБР скрывают нарушения из-за назначения Бабикова замглавы бюро - фото 194681

"То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс было вообще объявлено, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен это сделать в трехдневный срок после вступления в должность. Но как видите, был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности! Пожалуй, чисто "случайно", с надеждой на будущее, - подчеркнула Устинова. - И пусть после этого нам снова рассказывают, что конкурс за три дня в новогодние праздники был проведен не для адвоката Януковича".

Кроме того, по закону информация о проведении конкурса для назначения на должности в ГБР должна публиковаться не позднее чем за 15 дней до окончания приема документов для участия. В случае же с назначением адвоката Яныка объявления были поданы за три дня, что также говорит о подтасовках результатов.

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ГБР Ирина Венедиктова Виктор Янукович адвокат Новости Украина
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