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Нардеп от "Слуги народа" в эфире пропагандистов рассказал о "войне из-за языка" (ВИДЕО)

14:00
Сергей Устенко верит в "гражданскую войну" и "защиту русскоязычных" - фото 1
Сергей Устенко верит в "гражданскую войну" и "защиту русскоязычных"

В партии, которая декларирует патриотизм и борьбу Украины с российской агрессией, находится куча ватников, для которых война на Донбассе - "гражданская", а русские не являются врагами.

Вчера в эфире телеканала кума Путина Виктора Медведчука "Наш" появился 25-летний народный депутат от "Слуги народа" Сергей Устенко, который прошел в Раду по спискам, заняв 86 место.

"Слуга народа", который "отказался" от служебной квартиры, получил 38 тысяч компенсации

Обсуждая "необходимость" покупки газа у РФ напрямую, на чем сейчас стоят представители Зе команды, Устенко сначала рассказывал, какими плохими были чиновники при Порошенко, которые отказались приобретать топливо у террористов. Потом же ватоголового депутатишку окончательно понесло и он увязал российскую агрессию с "ущемлением русского языка в Украине".

"В 2014 году был принят закон о языке. После этого спровоцировались все эти действия в Крыму. После этого Российская Федерация вошла в Крым", - сказал Устенко.

Примечательно, что никаких законопроектов о языке в феврале 2014-го не существовало и близко, а связанные с "запретом русского" возмущение страдающих по Совку жителей Домбасса было исключительно подогрето российскими пропагандистами. Которым, судя по всему, и верят многие представители новой власти, стремящиеся "подружиться с русскими".

По крайней мере, всевозможные Бужанские и Сивохи постоянно несут ересь о том, что "перед жителями Донбасса нужно извиниться", а в причастные к оборонной сфере ведомства допустили давно раскрытых российских агентов типа Натальи Королевской.

 

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