Нардеп Лозовый убил систему и сделал невозможной посадку многих чиновников (ВИДЕО)

10:40 14 мая,

Прокурорам приходится торчать у здания суда сутками

Вступившие в силу в начале марта этого года поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, предложенные "радикалом" Лозовым, начисто лишили правоохранительную систему логики и хоть какой-либо мобильности.

Доходит до абсурда: для получения разрешения на обыск или слежку прокурорам нужно часами торчать в живой очереди. И это только для подачи документов.

Работа следствия при этом оказалась буквально уничтоженой.

Как оказалось, вот уже несколько месяцев правоохранители вынуждены буквально жить в судах. В частности, в Печерском районном уже с шести утра каждый день торчат несколько десятков человек. Они - следователи и прокуроры, которым нужно подать ходатайство и получить разрешение на выполнение своих непосредственных обязанностей. Причем, как это зачастую и бывает, для раскрытия преступления им нужно действовать здесь и сейчас, но благодаря "правкам Лозового" руки стражей порядка связаны законами.

Собеседник "Наших грошей" на условиях анонимности заявил, что вот уже несколько месяцев у зданий судов для подачи ходатайств обвинители и следаки тусуются буквально безвылазно.

Около полуночи к Печерскому райсуду подъезжает специально назначенный прокурор, который вообще не занимается ничем, кроме как ведением очереди и регулированием процесса. Ему привозят еду и питье сами опера. А вместо расследований и поимки преступников правоохранитель вынужден следить за тем, как его коллеги пробиваются к следственному судье за разрешительными документами.

При этом прокуроры буквально вынуждены заваливать служителей Фемиды таким количеством бумагам, которые и прочитать-то за сутки нереально. Поэтому вместо судьи людей принимает какая-то девочка секретарь. Нередко прокурорам попросту отказывают в приеме ходатайств. Без каких-либо пояснений. А обжаловать такие решения невозможно из-за дыр в законе.

Таким образом, суд может влегкую контролировать ход ведения следствий по буквально каждому уголовному делу. Ходатайства могут попросту не принимать, терять, и не нести при этом никакой ответственности. А из-за ограничения сроков расследования не солоно хлебавшие правоохранители попросту физически не справляются с обязанностями.

Что же касается Печерского райсуда, то именно здесь рассматривают дела центральных подразделений полиции, СБУ, ГБР, ГФС и ГПУ. Так что Лозовый нанес удар по очень важным для Украины делам.