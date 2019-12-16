НАПК возглавил новый начальник. Кто же он?

НАПК возглавил новый начальник. Кто же он?

В понедельник, 16 декабря, Конкурсная комиссия избрала нового главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Им стал Александр Новиков.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на заседание комиссии.

"После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего соответствует критериям", - заявил экс- эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

Для справки

Александр Новиков – украинский общественный деятель, прокурор. В 2004-2007 гг - следственный помощник прокурора города Сумы.

Следующие пять лет проработал прокурором в прокуратуре Сумской области. В 2012-2014 гг. занимал должность прокурора отдела защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ.

Напомним, последний год НАПК возглавлял Александр Мангул, однако в октябре 2019 г он подал отставку. И. о. главы была избрана Наталия Новак.