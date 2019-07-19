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Глава НАПК слил заседание ведомства после встречи с Зеленским

08:00
Корчак и ее коллеги возмущены проведением кулуарного совещания - фото 1
Корчак и ее коллеги возмущены проведением кулуарного совещания

Три члена НАПК пожаловались на своих коллег, которые проигнорировали заседание коллегиального антикоррупционного института, после того, как побывали на закрытой для других членов агентства встрече с президентом.

Об этом на своей странице в Facebook написала скандальная экс-глава Нацагентства Наталья Корчак, которая за провал работы была низложена до уровня рядового члена НАПК.

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По её словам, Станислав Патюк, Олександр Скопич и сама Корчак выступили с инициативой провести внеочередное заседание агентства, но получили формальный отказ, после чего решили написать публичную кляузу к руководителю Александру Мангулу.

В открытом письме Корчак и компания напомнили своему шефу, что НАПК может понимать решение только при полном составе. Возмутились же представители органа тем, что два члена НАПК приняли участие в закрытом для других заседании в Офисе президента.

"Проведение рабочих встреч и принятие НАПК на себя некоторых обязательств как минимум должны предварительно оговариваться со всеми членами агентства с дальнейшим включением в рабочие совещания всех участников уполномоченных особ и всех департаментов органа", - отметила Корчак.

К слову, одним из советников президента является бывший член НАПК Руслан Рябошапка, который в своё время мутил воду похлеще самой Корчак и постоянно пытался подсидеть начальницу.

Как известно, Корчак возглавила НАПК 28 марта 2016-го. Она одной из первых прошла конкурс на членство в агентстве и была назначена Кабмином.

За время своей службы она отметилась огромнейшими премиями, выписанными в том числе и себе за "интенсивность труда", провалом запуска системы е-деклараций, а также тотальным срывом проверок отчетов о доходах чиновников.

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Наталья Корчак НАПК Офис Президента Владимир Зеленский Новости
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