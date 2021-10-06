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Намаханий голова "Укрексимбанку" самозабанився

Вчера, 11:18
Банкір хоче зберегти обличчя - фото 1
Банкір хоче зберегти обличчя

Голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер оголосив 6 жовтня про тимчасове складання повноважень на час розслідування нападу на знімальну групу програми «Схеми»

Свої дії у заяві Мецгер називає «надмірно емоційною реакцією та нестриманою поведінкою», які «не мають виправдання».

Намаханий голова 'Укрексимбанку' самозабанився - фото 209353

«Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами. Подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою», – пише Мецгер або від його імені анонімний піарщик держбанку.

Наразі проти банкстера заведено справу, його скальпу жадає громадянське суспільство, а в Офісі Президента заявили, що не проти цього. Попри те є обставини, які можуть зберегти скандаліста при владі - він є кумом улюблениці країни - зірки "Кварталу" Олени Кравець.

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Схеми нападение журналисты Новини Украина
Радіо Свобода
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