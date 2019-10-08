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Налоговики захватили 15 гектаров элитной земли в Конче-Заспе (ВИДЕО)

14:00
Таможенники незаконно отгрохали для себя кучу имений в Конча-Заспе - фото 1
Таможенники незаконно отгрохали для себя кучу имений в Конча-Заспе

Бывшие руководители таможенной службы ГФС за бесценок арендовали незаконно построенные имения на территории, где должны были оборудовать базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа".

Информацию о фактическом захвате территории топ-чиновниками раскопали журналисты проекта "Бигус-инфо".

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Как утверждает новый руководитель ГФС Макс Нефедов, 15 гектаров земли, переданные горсоветом Киева в пользование ГФС в 2000-м году, стоит почти 300 миллионов гривен.

"Вместо базы отдыха, как мы месяц назад узнали во время инвентаризации имущества, там возвели 28 домов - девять деревянных и 19 кирпичных, подстанцию ​​и скважину, - написал Нефедов на своей странице в Facebook. - А потом профсоюз таможни эти дома отдала в аренду кому бы вы думали?! Правильно! Руководству таможни".

Чиновник отметил, что Роман Насиров всего лишь за 6 тысяч 770 гривен в месяц до 2033 года получил в пользование элитный пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж площадью 177 квадратных метров. Помещение оборудовано мебелью, сантехникой и далеко не самой дешевой. Более того, экс-главе ГФС предоставляют даже постельное белье.

Теперь же элитную недвижимость силами нового руководства ведомства будут пытаться вернуть назад в собственность профсоюза.

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ГФС Роман Насиров Макс Нефедов захват незаконные застройки Коррупция Новости Украина
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