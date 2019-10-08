Для метро Днепра купили советский металлолом под видом нового оборудования
Масштабнейшую схему хищений государственных средств раскрыли сотрудники СБУ. При этом чиновников совсем не волновало, что они рискуют жизнью сотен людей-сотрудников подземки, а также пассажиров.
Как утверждают следователи, руководители коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" систематически покупали старейшее и никуда не годное оборудование под видом новой продукции.
Задокументировали первый зашквар правоохранители в конце 2017-го, когда госслужащие купили совершено не способное нормально работать оборудование производства Совка. Продавали агрегаты представители коммерческой компании.
"Сумма сделки составила 2,6 миллиона гривен, а на самом деле стоимость купленного составляла максимум 100 тысяч гривен. Метрополитену были нанесены 2,5 миллиона ущерба, - отметили в СБУ, - согласно заключению профильных экспертов, из-за действий руководства Днепровского метрополитена возникла реальная угроза устойчивому функционированию метро и, соответственно, жизни и здоровью пассажиров".
Судя по сайту Днепровского метрополитена, руководит им Андрей Лепешкин. Ему и директору частной фирмы сообщили о подозрении в совершении преступления по части пятой статьи 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", а также части второй статьи 366 - "Служебный подлог".