Для метро Днепра купили советский металлолом под видом нового оборудования

Чиновники выдавали дорогое советское оборудование за новое

Масштабнейшую схему хищений государственных средств раскрыли сотрудники СБУ. При этом чиновников совсем не волновало, что они рискуют жизнью сотен людей-сотрудников подземки, а также пассажиров.

Как утверждают следователи, руководители коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" систематически покупали старейшее и никуда не годное оборудование под видом новой продукции.

Задокументировали первый зашквар правоохранители в конце 2017-го, когда госслужащие купили совершено не способное нормально работать оборудование производства Совка. Продавали агрегаты представители коммерческой компании.

"Сумма сделки составила 2,6 миллиона гривен, а на самом деле стоимость купленного составляла максимум 100 тысяч гривен. Метрополитену были нанесены 2,5 миллиона ущерба, - отметили в СБУ, - согласно заключению профильных экспертов, из-за действий руководства Днепровского метрополитена возникла реальная угроза устойчивому функционированию метро и, соответственно, жизни и здоровью пассажиров".

Судя по сайту Днепровского метрополитена, руководит им Андрей Лепешкин. Ему и директору частной фирмы сообщили о подозрении в совершении преступления по части пятой статьи 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", а также части второй статьи 366 - "Служебный подлог".