Нарешті: Малого Свинарчука оголошено у розшук

Свинарчук-молодший у розшуці / Скриншот

Гучна справа про корупцію, а по суті - мародерство, в Укроборонпромі під керівництвом Олега Гладковського (Свинарчука) після тривалої паузи заграли новими барвами.

У середу, 21 квітня, НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського - сина колишнього очільника Укроборонпрому.

Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Рішенням суду Свинарчука-молодшого обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року, відтак він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до САП на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася.

За даними слідства, зусиллями підозрюваного у 2015-2017 рр. ТОВ «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За це особа мала вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України («Зловживання впливом»).

Нагадуємо, про підозру особі НАБУ та САП повідомили 21 грудня 2020 року після тривалої паузи. Про корупцію в Укроборонпромі стало відомо навесні 2019 року - гучний скандал, можливо, коштував Петру Порошенку посади президента, адже корупція здійснювалась під крилом його найближчого соратника та паладіна - Олега Гладковського.