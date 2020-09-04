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Находящийся в красной зоне Тернополь отказался от усиления карантина

17:00
Тернополь отказался от усиления карантина - фото 1
Тернополь отказался от усиления карантина

Хотя с понедельника, 7 сентября, в МОЗ в очередной раз определили Тернополь в красную зону карантина, никаких усилений ограничительных мер в городе не будет. Единственное изменение - в городе начнет ходить специальный транспорт для перевозки людей к месту работы и обратно.

Такое явно неадекватное решение послать центральные власти было принято в пятницу, 4 сентября, во время заседания городского оперативного штаба.

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Примечательно, что даже факт заражения мэра города Сергея Надала никак не повлиял на решения чиновников. И даже сам городской голова выступал против усиления карантина.

В итоге чиновники объявили о том, что никаких серьезных изменений в жизни областного центра не будет.

- Мы сохраняем всю работу сети транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками - "Спецрейс". Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме. Очень интересно, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу, - заявил Надал.

В то же время согласно установленным Кабмином нормам в городе должна быть запрещена работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и так далее.

К слову, это далеко не первый раз, когда местные чиновники просто посылают власти Киева и игнорируют требования центральных властей.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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