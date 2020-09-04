Антирекорд заражения: в Украине выявили больше 2700 новых инфицированных COVID-19

Коронавирус и не думает отступать

Буквально каждый будний день, когда лаборатории Центра общественного здоровья работают на пределе своих мощностей, в Украине фиксируют максимальное количество новых случаев заражения опасной болезнью.

Так, за четверг, 3 сентября, согласно официальной статистике, в стране подтвердились диагнозы у 2723 человек.

Общее количество выявленных зараженных достигло отметки в 130 951 инфицированного.

Практически на уровне антирекорда находится и суточный показатель смертности. За вчерашний день в больницах скончался 51 пациент. Всего же с момента выявления первого случая болезни от вызванных COVID-19 осложнений умер 2761 украинец.

Количество же выздоровевших вот уже почти месяц намного ниже, чем цифра зараженных. За сутки преодолели недуг 937 пациентов. А это значит, что больницы будут заполняться, что может привести к полной неспособности медицинской системы оказывать помощь больным.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.