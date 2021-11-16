"Нафтогаз" братиме участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Нафтогаз триматиме руку на пульсі

Компанія "Нафтогаз України" братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2". Таке рішення 15 листопада прийняв німецький регулятор BNetzA.

Компанія надасть свою позицію вже найближчим часом. Про це у мережі повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Чиновник заявив, що відповідне рішення 15 листопада прийняв німецький регулятор BNetzA. Українська сторона готова надати аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському та міжнародному енергетичному законодавству.

Це також дасть змогу дізнатися про позицію та аргументи Nord Stream 2 AG, що означатиме більшу прозорість процесу.

Вітренко також звернув увагу, що домінувальне становище "Газпрому" при запуску "Північного потоку-2" всупереч вимогам європейського законодавства несе загрозу для конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших країн. Регулятор повинен врахувати цей вплив.

Нагадаємо, 8 листопада Росія заявила, що добудувала "Північний потік-2". Перед запуском російський трубопровід повинен отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. Він має відповідати нормі про те, що компанія, яка транспортує газ, не може його видобувати та постачати. "Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації трубопроводу, аби довести, що запускати його не можна. Процедура мала б завершитися до 8 січня 2022 року, однак, за словами експертів, вона може затягнутися.