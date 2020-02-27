Нацсовет запретил вещание трех российских каналов

Нацсовет запретил трансляцию еще трех российских каналов

В четверг, 27 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение добавить три российских телеканала в список запрещенных для трансляции на территории Украины.

Как утверждают сотрудники регулятора, все члены совета поддержали решение об изъятии каналов из списка соответствующих требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины единогласно.

Таким образом, под запрет попали программы каналов "Зоопарк", "Еврокино" и "Топшоп ТВ".

- Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ - русский, - отметили в нацсовете. - Для извлечения из перечня трех телеканалов, принадлежащих к юрисдикции Российской Федерации, которое законодательством Украины признано государством-оккупантом и государством-агрессором, в решениях приведены соответствующие законодательные основания. Поэтому Нацсовет решил временно приостановить рассмотрение вопроса об адаптации российских каналов.

В связи с запретом чиновники обратились к ООО "Студио Модерна", которой принадлежало право на распространение программы "Топшоп" в Украине с просьбой удалить канал из доступа.

В то же время антиукраинские каналы, которые зарегистрированы в нашей стране, не поддерживают политику агрессии Российской Федерации, - Интер, NewsOne, 112.Украина Zik и Наш продолжают активно работать. Их неоднократно штрафовали за нарушение законов и распространение пропаганды, но политической воли для закрытия вещания плодящих ватную аудиторию у госслужащих пока нет.