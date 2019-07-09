НАБУ задержало главу Фонда Госимущества. Что происходит?

НАБУ задержала главу Госимущества. Что происходит?

Во вторник, 9 июля, НАБУ задержало главу Госимущества Виталия Трубарова. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на инсайд.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - заявил источник.

Для справки

Виталий Трубаров – и.о. глава Госимущества с 2017. В 1995 окончил Донецких гостехуниверситет по специальности инженер . В 2001 выпустился в том же вузе, получив степень магистра госслужбы. С начаю 2000-х занимал целый ряд государственных постов.

В 2017 г. ГПУ начал досудебное расследование в отношении чиновника, обвинив того в незаконной приватизации.

Отметим, что чиновничья служба не единственная сторона жизни Трубарова. В 2000-х он возглавил Постоянный межгосударственный совет казаков, объединивший членов на территории Украины, России и Беларуси.

Примерно в то же время началась и политическая карьера нашего героя: в 2002 выдвинулся в Раду от партии "За єдину Україну!", которую связывают с Леонидом Кучмой. Позже Трубаров поддержал выдвижение Януковича, что само по себе многое говорит об этом человеке.