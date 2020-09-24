НАБУ требует возобновить расследование дела "Роттердам +"

В НАБУ хотят продлить многолетнее дело "Роттердам +"

Детективы Национального антикоррупционного бюро настаивают на возобновлении расследования дела "Роттердам +" и подали жалобы на действия прокурора САП Виталия Пономаренко, исполняющему обязанности руководителя САП и генеральному прокурору.

Как заявили в четверг, 24 сентября, в пресс-службе антикоррупционного бюро, решение Высшего антикоррупционного суда, который отказался вновь открыть уголовное дело по "Роттердам +", может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС.

- Мы подали жалобу на действия прокурора и.о. руководителя САП и генеральному прокурору, и надеется на принятие ими быстрого решения, - заявили в антикоррупционном бюро. - Точку в деле "Роттердам +" должен ставить суд по результатам состязательного процесса. Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства.

В НАБУ утверждают, что прокуроры САП якобы решили закрыть уголовное дело о формуле "Роттердам +" не из-за того, что детективы не смогли найти никаких доказательств реального ущерба государству от метода исчисления цены на уголь, а из-за "коррупционных схем".

Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал бывшему заместителю генерального прокурора Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП о закрытии дела о нанесении ущерба от формулы "Роттердам +".

Как известно, "Роттердам+" – это формула обчисления цены на уголь, которая якобы включает стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину из страны, где топливо покупается. Из-за применения этой формулы генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию для генерирующих компаний и предприятий дороже, но цена на поставки для населения не увеличилась.

Само собой, уголовное дело и расследование влияния формулы на рынок элеткроэнергии в ГБР успешно сольют, поскольку нынешние власти победили на выборах в том числе и благодаря сентенциям о "коррупционных схемах" и "обогащении Ахметова за счет "Роттердама".