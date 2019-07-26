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НАБУ проводит обыски в самом скандальном суде Киева

16:00
В ОАСК проходят обыски - фото 1
В ОАСК проходят обыски

В пятницу, 26 июля, представители двух малоэффективных ведомств НАБУ и Генеральной прокуратуры прибыли в помещение с вредителями - Окружной административный суд Киева. Обыски связаны с преступлениями главы суда и служителями Фемиды.

Сегодня детективы НАБУ приехали в ОАСК, не забыв документы для слушаний, поскольку им нужно было не слить очередное дело против коррупционеров, а попытаться нахлобучить зашкваренных судей.

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Согласно данным, размещенным на странице НАБУ в Facebook, обыски касаются расследований совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями суда. Руководит ведомством "известный и заслуженный" судья Павел Вовк.

Именно главе окружного админсуда приписывали связи со "смотрящим от Порошенко" Александром Грановским.

Кроме того, следственные действия проходит и у заместителя Вовка Евгения Аблова, а также судьи Владимира Келеберды, Игоря Погрибниченко, Игоря Качура и Руслана Арсирия, хотя посмотреть, что да как в рамках вынесения неадекватных и незаконных решений правоохранители могли бы и в других кабинетах.

Доказательная база по Вовку и его подельникам-судьям позднее была представлена на совместном брифинге НАБУ и ГПУ:

В отношении Вовка и его судей-подельников уже подготовлены подозрения - не хватает подписей ушедшего в отпуск Луценко или его замов, чтобы дела направить в суды, которые должны принять решения относительно меры присечения.

Напомним, в мае этого года почти все судьи Окружного административного суда Киева, включая Павла Волка и тех, кто признали незаконной национализацию "Приватбанка", не явились на обязательную квалификационную оценку, потому что якобы заболели.

Кроме того, зашкваров у cудей ОАСК не счесть. Они восстанавливали Романа Насирова на должности главы ГФС, запрещали Ульяне Супрун работать министром, останавливали переименование УПЦ МП и это далеко не весь перечень вынесенных ими решений.

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