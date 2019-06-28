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Набсовет "Общественного" вернул конъюнктурщика Аласанию

11:00
Аласания снова на коне - фото 1
Аласания снова на коне

Покинуть систему НСТУ, как оказалось, сложнее, чем выйти из правоохранительных органов. Выписывающий себе и подчиненным огромные премии Зураб Аласания, которые пальцем не пошевелил, чтобы создать из УТ-1 хоть что-либо годное, будет продолжать возглавлять "Общественное".

Подобное дно стало возможно благодаря отмене своего же решения наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины по указке суда.

Суд отменил увольнение бездельника Аласании

О своем возвращении на должность главы ПАО НСТУ на своей странице в Facebook написал сам Аласания вечером в четверг, 27 июня:

"Сегодня наблюдательный совет собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать. Отдаю должное наблюдательному совету "Общественного", и считаю это честным и мужественным поступком".

Увольняли же Аласанию за фактический провал всего проекта реформирования НСТУ: выделенные на телевидение и радио огромные средства бесцельно прожигались, а тысячи числящихся в штате людей продолжили получать нищенские зарплаты, ничего при этом не делая.

При этом Аласания выписывал себе и другим топам премии, так что на зарплаты проедались огромные суммы, которые тратить столь бесцельно предприятие не могло. Из-за этого, а также из-за отсутствия потенциала выделять требуемые членами правления НОТУ средства из бюджета никто не хотел.

Вот и получалось, что при зарплатах в 200-300 тысяч у общественного ТВ даже не было средств на оплату вещания. Аласания, разумеется, винил во всем "власть Порошенко". Более того, для того, чтобы придать своему увольнению политическую окраску, он в день лишения должности примкнул к команде Зеленского.

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Зураб Аласания Владимир Зеленский суд увольнение Новости Украина
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