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Набикував: Заступника міністра внутрішніх справ з ганьбою звільнили

12:47
МВС провело показове очищення - фото 1
МВС провело показове очищення / МВСУ

Олександр Гогілашвілі звільнений з посади заступника глави Міністерства внутрішніх справ після інциденту на блокпосту в Донецькій області.

Гогілашвілі звільнив Кабмін.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму каналі в Telegram підтвердив, що Кабмін звільнив Гогілашвілі.

"Кабмін звільнив заступника міністра... Олександра Гогілашвілі після скандалу на блокпосту… Хвилина слави іноді вартує кар'єри. Тут навіть вийшло двічі", – поділився народний обранець.

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський попросив, щоб Кабмін звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови МВС через інцидент на блокпосту.

Гогілашвілі вчинив скандал на блокпосту на в'їзді до Донецької області через те, що його авто зупинили та попросили показати документи.

Зокрема, чиновник обурився, що його не впізнали правоохоронці, а потім погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Гогілашвілі бикує на блокпості:

Після скандалу на блокпосту очільник МВС Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове усунення Гогілашвілі з посади.

Гогілашвілі бикує патрульним:

Родзинки ситуації додає той факт, що даний Гогілашвілі є чоловіком особистої помічниці Президента.

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МВД Денис Монастырский Володимир Зеленський Новини Украина Олександр Гогілашвілі
УНІАН
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