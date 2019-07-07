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На заседании комитета ЮНЕСКО раздали литературу с упоминанием "российского" Херсоненса

12:00
Русские пытаются легализовать оккупацию Крыма в ЮНЕСКО - фото 1
Русские пытаются легализовать оккупацию Крыма в ЮНЕСКО

Путинские нелюди столь циничны, что пытаются выдать Херсонес за "объект культурного наследия России", хотя весь мир прекрасно знает, чей Крым, а также кто его захватил. Впрочем, особо остро вопрос по Херсонесу стоит задавать кремлевским преступникам еще и потому, что там ведут разрушительные работы.

Из-за по-идиотски проведенных раскопок и реставрационных работ сохранность руин древнего города Херсонес находится под угрозой.

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Русские же, вместо того, чтобы что-то предпринять, пытаются замыливать глаз членам ответственного за сохранность памяток института ЮНЕСКО. И те ведутся.

Так, в Баку во время сорок третьей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, дипломатам пришлось немало потрудиться, чтобы предотвратить распространение шпионами легализующей преступления России литературы.

На заседании комитета ЮНЕСКО раздали литературу с упоминанием 'российского' Херсоненса - фото 183875

Вестник комисии России из ЮНЕСКО включал в себя упоминание Херсонеса Таврического как "часть объектов культурного наследия Российской Федерации".

На заседании комитета ЮНЕСКО раздали литературу с упоминанием 'российского' Херсоненса - фото 183876

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, которому и пришлось действоват на опережение.

"43 сессия UNESCO в Баку кроме рассмотрения важных вопросов," отметилась "порцией очередной российской пропаганды. Херсонес (Крым) почему-то стал российским объектом Всемирного наследия. Благодаря делегации Украины, и азербайджанским коллегам незаконная продукция изъята".

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