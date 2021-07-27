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На яхті Ахметова: Дженніфер Лопес відсвяткувала 52-річчя з Беном Аффлекоим

16:21
Щасливі завдяки Рінату - фото 1
Щасливі завдяки Рінату / Daily Mail

Британське видання Daily Mail дізналося, що Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 52-день народження на яхті найбагатшого українського олігарха Рита Ахметова.

85-метрова розкішна яхта Valerie, яку Дженніфер Лопес орендувала для свята, коштує 130 мільйонів доларів і належить найбагатшому українцю - Ахметову.

"В даний час яхта належить українському мільярдерові і гуру фінансових послуг (ну-ну - ред.) Рінату Ахметову, який є 327-ю найбагатшою людиною в світі з власним капіталом в 7,5 млрд доларів", - пише таблоїд Daily Mail.

У 2019 році судно було повністю відремонтовано і тепер виставлено на продаж і в оренду через Dynamiq Brokerage.

На яхті Ахметова: Дженніфер Лопес відсвяткувала 52-річчя з Беном Аффлекоим - фото 208642

Яхта має дев'ять кают, прикрашена мозаїкою хамам, спортивний зал з панорамним видом, приміщення для масажу і б'юті-процедур, кінотеатр, кілька джакузі і 6-метровий басейн. Також там є відкрита обідня зона, яку прикрашає фонтан з підсвічуванням.

Дженніфер Лопес, в суботу, 24 липня відзначила свій 52-й день народження на яхті в Сен-Тропе (Франція) з бойфрендом, актором Беном Аффлеком.

ЗМІ публікували фото, де Лопес цілується з Беном Аффлеком. Вони зустрічалися вже кілька місяців, але до сих пір приховували від публіки свої почуття. Публікацією фото спільного поцілунку Дженніфер, ймовірно, вирішила показати всім, що вони - пара.

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Бен Аффлек Дженнифер Лопес Ринат Ахметов яхта Шоубіз Звезды
Страна-ЮА
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