На военном полигоне в Черниговской области горят гектары леса (ФОТО)

Пожар под Черниговом не могут ликвидировать

С наступлением осени почти во многих регионах страны начались масштабные пожары в лесной зоне. Синоптики и спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности по всей стране.

Горит трава под Киевом, Винницей и в Зоне отчуждения, а теперь около 10 га леса заполыхали на территории полигона воинской части А-0665 в Черниговской области.

Вечером в четверг, 12 сентября, в ГСЧС Черниговской области заявили о тушении масштабного возгорания в лесу на военном объекте.

Остановить распространение огня, как и в случае с Чернобыльской зоной, не удаётся.

- К тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды села Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевского лесничества. Работает авиация Специального авиационного отряда ГСЧС Украины из Нежина, привлечены самолет Ан-32П и вертолет Ми-8, - отметили в ведомстве.

Площадь пожара в данный момент оценивается спасателями в 10 гектаров.

Причину возгорания специалисты назвать пока не могут, но копы открыли уголовное дело и намерены выяснить, что привело к инциденту.

В результате ЧП пока никто не погиб и не пострадал.