На українців у вересні чекає тарифне "покращенння"

За світло у кінці тунелю доведеться сплатити додатково

Кабмін має намір зберегти фіксовану ціну електроенергії для населення на рівні 1,68 грн/кВт-год до вересня. Але від планів щодо підвищення тарифу уряд не відмовляється. Таким чином, вже за місяць українцям доведеться затягнути паски.

Рішення про продовження дії фіксованих цін внесено до порядку денного засідання уряду в середу.

Згідно з пояснювальною запискою, з огляду на необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого підвищення цін на електроенергію пропонується продовжити термін дії нинішньої моделі покладання спеціальних зобов'язань на ринку е/е (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що липень стане останнім місяцем, коли тариф на оплату електроенергії залишається низьким - 1,68 грн/кВт-год. З 1 серпня в силу вступить оновлена модель механізму спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО).

Ціна на електроенергію для населення до 1 серпня залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год - Кабінет міністрів продовжив механізм дії спеціальних зобов'язань (ПСО).