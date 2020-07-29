На трассе Киев-Харьков расстреляли машину, есть убитый (ФОТО)

От полученных ранений водитель "Мерседеса" скончался на месте

Днем в среду, 29 июля, на оживленном участке трассы неподалеку от Пирятина Полтавской области был обнаружен элитный "Мерседес" со простреленными окнами.

В салоне машины находилось окровавленное тело мужчины-водителя, который скончался от полученных раннений.

Кому принадлежал Mercedes S-класса с номерами AA7770PM, неизвестно. Но 350-й "мерин", согласно данным находящейся в открытом доступе базы данных, был куплен 4 июля 2019-го года. До этого владелец этого номера катался на Toyota Land Cruiser 200.

В полиции информацию об убийстве на дороге пока не прокомментировали. На месте преступления работают криминалисты и следователи. По факту преступления открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Информации о погибшем в данный момент нет.