На Сумщине рухнул самолет, есть погибший – ФОТО

На Сумщине рухнул самолет, есть погибший – ФОТО

В субботу, 12 сентября, в с. Дяковка Сумской области разбился легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". К сожалению, пилот не пережил катастрофы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На место чрезвычайного происшествия привлекались дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части из г. Бурынь и отделения группы специальной пожарной техники на специальной аварийно-спасательной машине из г. Сумы. На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Сумской области. Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники", - говорится в сообщении.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители. По предварительной версии полиции, ЧП произошло из-за того, пилот опустил свой самолет слишком низко и тот зацепился за высоковольтные провода.