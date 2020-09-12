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На Сумщине рухнул самолет, есть погибший – ФОТО

13:30
На Сумщине рухнул самолет, есть погибший – ФОТО - фото 1
На Сумщине рухнул самолет, есть погибший – ФОТО

В субботу, 12 сентября, в с. Дяковка Сумской области разбился легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". К сожалению, пилот не пережил катастрофы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На место чрезвычайного происшествия привлекались дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части из г. Бурынь и отделения группы специальной пожарной техники на специальной аварийно-спасательной машине из г. Сумы. На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Сумской области. Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники", - говорится в сообщении.

На Сумщине рухнул самолет, есть погибший – ФОТО - фото 205320

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители. По предварительной версии полиции, ЧП произошло из-за того, пилот опустил свой самолет слишком низко и тот зацепился за высоковольтные провода.

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