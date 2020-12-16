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На новом Шулявском мосту "устали" три столба - ВИДЕО падения

08:50
Они устали - фото 1
Они устали / УНН

Днем во вторник, 15 декабря, на открытом всего год назад Шулявском мосту в столице Украины внезапно упали сразу три столба, парализовав движение и вызвав гнев киевлян.

Видеокамеры зафиксировали непосредственный момент падения трех фонарных столбов на Шулявском путепроводе в столице.

На записях видеокамер видно, что опоры освещения падают практически синхронно.

В результате инцидента повреждены 9 автомобилей. Пострадавших среди граждан нет.

Причины падения опор освещения устанавливаются правоохранительными органами. Мэр Кличко пообеал в соцсетях покарать нерадивых подрядчиков.

"По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений)", - рапортует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Видео падения столбов на Шулявском мосту - 15.12.2020:

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Киев Виталий Кличко Шулявский мост Происшествия Новини Украина
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