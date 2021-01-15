На Netflix впервые вышел фильм с украинской озвучкой и субтитрами. Снимали у нас

Украинские пейзажи создали прекрасную картинку для фантастического боевика / Outside the Wire

Международный стриминговый гигант Netflix активно заходит на украинский рынок и пытается даже заговорить на украинском.

Благую весть, как и положено, принесло Министерство культуры. По информации этой государственной институции, 15 января на частном стриминге вышла лента Outside the Wire ("За проводами"). Это - первый оригинальный фильм стриминга, сразу доступный с украинским дубляжом и субтитрами.

Лента озвучена студией дубляжа Postmodern Postproduction по заказу Netflix.

"Озвучкой занималась студия Postmodern Production. В конце прошлого года Postmodern вместе с "Tak Treba Production" стали официальными партнерами стриминга. Вот и видим первые результаты", - написал в своем Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Outside the Wire / Смертельная зона - это американский научно-фантастический фильм режиссера Микаэля Хафстрема. Картина рассказывает о недалеком будущем, в котором пилот дрона вместе с военным андроидом ищет в зоне военных действий оружие, угрожающее всему человечеству. Частично события происходят на территории Украины.

Outside the Wire / Смертельная зона 2021 - смотреть трейлер онлайн:

В главной роли звезда Голливуда Энтони Маки - он же "Сокол", он же Такеши Ковач во втором сезоне сериала "Видоизмененный углерод. Также в фильме снимаются Майкл Келли из "Карточного домика", Пилу Асбек из "Игры престолов" (он играет украинца по имени Виктор Коваль) и другие.

Ранее на стриминговом сервисе Netflix вышел еще один фильм с полноценным украинским дубляжем. Речь идет об анимационном фильме "Губка Боб: побег Губки". До этого на Netflix вышел еще один мультфильм с украинским дубляжем "Барби и волшебные Дельфины" (2017 год), а также два сезона мультсериала "Лего Ніндзяго".