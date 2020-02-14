На Мюнхенской конференции по безопасности представили план окончания войны на Донбассе

На конференции по безопасности в Мюнхене представили пророссийский документ

Стартанувший в пятницу, 14 февраля, саммит, в котором принимают участие мировые лидеры, начался с весьма масштабного провала внешней политики Украины. Российские террористы совместно с организаторами конференции презентовали созданный без участия официального Киева документ.

Протащить документ кремлевские ставленники сумели под прикрытием трех международных организаций, которые якобы также принимали участие в его составлении.

Само собой, план прекращения войны на Донбассе прописан с учетом всех интересов России. Украину же при его создании "представляли" некие "эксперты", которые, само собой, как минимум не сумели отстоять позицию нашей страны. Или же не хотели этого делать.

Так, в документе не указано ни единого слова о нападении России на Украину, а сам конфликт представлен как последствие "катастрофических просчетов". Чтобы завершить войну на Донбассе его авторы хотят возобновления всех стран и нашей в том числе сотрудничества с агрессорами, но без деоккупации Крыма.

В общем же организаторы Мюнхенской конференции предлагают 12 шагов для прекращения боевых действий, и все они весьма неоднозначны:

1. Восстановление работы Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных, хотя в прошлом русские террористы в СЦКК откровенно шпионили и срывали работу ведомства.

2. Создание "нормандского формата" на уровне военных

3. Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины без Крыма и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

4. Решение вопроса без вести пропавших.

5. Запуск программы разминирования.

6. Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которая по доброй воле инвестирует в восстановление региона.

7. Восстановление торговли между Украиной и Россией на принципах ЗСТ, которые русские сами же и нарушили еще задолго до военной агрессии.

8. Изменение санкционного режима. Предполагает снятие ограничений с РФ без реального выполнения террористами минских соглашений.

9. Поиск и отключение опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе.

10. Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, "для преодоления вещей, которые разделяют". Скорее всего речь идет о запрете членства в Альянсе для Украины.

11. Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.

12. Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который должен учитывать именно российскую позицию.

Само собой, одно лишь существование такого предложения, да еще и озвученного при участии организаторов Мюнфенской конференции - очередной серьезный удар по позициям Украины. Кроме того, русские подобным предложением предлагаю уставшей и обеспокоенной Европе иллюзию каких-либо действий, "решающих проблему Донбасса", но при этом снимают ответственность с Москвы. Более того, сегодняшняя презентация свидетельствует и о провальной работе наших дипломатов, которые должны были если не добиться отмены сего действа, то хотя бы свести эффект от него к минимуму.