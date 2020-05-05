На Киевщине русский ограбил украинцев и грозился подорвать дом – ФОТО, ВИДЕО

На Киевщине русский ограбил украинцев и грозился подорвать дом – ФОТО

В понедельник, 4 мая, в с. Святопетровское Киевской области гражданин РФ ограбил нескольких украинцев и грозился подорвать дом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным источника, иностранец угрожал ножом трем местным жителям, отобрал у них телефоны и забаррикадировался в собственной квартире. Не удовольствовавшись содеянным, россиянин пообещал взорвать многоэтажку.

На место ЧП прибыл спецназ полиции Киево-Святошинского района и провел операцию по задержанию преступника. На данный момент дебошир находится в СИЗО.

На месте происшествия также работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры, никаких взрывных предметов или веществ обнаружено не было.

По факту преступлений возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 ("Грабеж"), ч. 2 ст. 187 ("Разбой") и по ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан") Уголовного кодекса Украины. Правоохранители передали информацию о задержании иностранца посольству Российской Федерации и МИД Украины.

Напомним, иностранец пытался за взятку вывезти ребенка из Украины.