Водитель BlaBlaCar изнасиловал девушку: Полиции нет до этого дела

Не садитесь в авто к незнакомцам

Очередной вопиющий случай произошел в Черкасской области - там BlaBlaCar изнасиловал свою попутчицу, а когда та обратилась в полицию, оказалось, что копам нет никакого дела.

О страшном, но, к сожалению, вполне типичном инциденте, написала на своей страничке на фейсбуке Анастасия Липинская.

В своем посте она рассказала о своей 26-летней подруге, которая 30 августа 2019 года с помощью сервиса BlaBlaCar пыталась попасть в из Одессы в Черкассы, но вместо этого была изнасилована в лесу.

По словам Липинской, 51-летний водитель BlaBlaCar на авто Subaru Forester Александр Андриенко угостил попутчицу кофе, после чего она почувствовала резкую слабость. Она связалась со своим парнем и отправить геолокацию, а также написала о намерениях водителя, однако помешать ему не смогла - Андриенко завез ее в лес и изнасиловал, грожая ножом. Также он рассказал о своих связях в полиции города, а потому не рекомендовал даже пытаться найти на него управу.

Пост Анастасии Липинской на фейсбуке:

По прибытию в Черкассы пострадавшая девушка обратилась в полицию, сообщив о преступлении, данные насильники и предоставила в качестве улик свою одежду. Однако в полиции решили спустить дело на тормозах, отказались принимать вещдоки и даже не пытались найти Андриенко.

Страшная хроника одной поездки

Девушка ежедневно приходила и продолжает приходить в отделение, однако полицейские не дают девушке доступа к ее делу и результатам судмедэкспертизы; не говорят, на каком этапе ее дело; не принимают доказательства; не проводят допросов. Девушке приходится каждый день ходить в отделением полиции, однако следователь ее игнорирует. BlaBlaCar готов предоставить всю необходимую информацию полиции о регистрации поездки, но ни одного запроса от полицейских не поступало.

Подробности инцидента сообщило черкасское издание "Вечерние Черкассы". Подруга 26-летней пострадавшей Анастасия Журова рассказала журналистам, что пассажирка не сопротивлялась, потому что у водителя был нож.

Авто преступника

"Вел себя очень странно. Говорил, что мессия и поубивает всех евреев. Затем изнасиловал. Девушка даже не сопротивлялась, потому что у него был нож. Решила, что лучше уж пусть так, чем потом еще и убьют. Произошло это все под Смелой. Еще и отвез потом в Черкассы ее. Она сразу написала заявление в полицию и обратилась к судмедэкспертам. Но он даже следов не оставил. Был в презервативе", - сказала Журова.

Местное издание 18000.com.ua обратилось в полицию за комментарием, где их заверили, что дело было открыто 31 августа, а задержку объяснили тем, что следователь ждет решения суда о проведении экспертизы. При этом уже почти неделю преступник находится на свободе.

Комментарий BlaBlaCar

При этом есть информация, что ранее человек с такой же фамилией и на аналогичном авто был лишен водительских прав за езд в пьяном виде и оштрафован на 10 200 грн в июле 2019 года.