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На Хмельниччине грузовик снес легковушку, есть пострадавшие – ФОТО

12:35
На Хмельниччине грузовик снес легковушку, есть пострадавшие – ФОТО - фото 1
На Хмельниччине грузовик снес легковушку, есть пострадавшие – ФОТО

В Хмельницкой области легковушка "Ford GALAXY" столкнулась с грузовиком "MAN TGX 24.440". К сожалению есть пострадавшие, среди них дети.

В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась 32-летняя водитель легковушки и шесть ее пассажиров, среди которых три малолетних ребенка. Водитель грузовика не пострадал. Всем детям была оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

На Хмельниччине грузовик снес легковушку, есть пострадавшие – ФОТО - фото 205679

По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 286 УКУ ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Напомним, в Днепре грузовик въехал в маршрутку. Инцидент произошел на проспекте Слобожанский: водитель грузовика выезжал на мост и въехал в маршрутку №3. В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки: одна из них получила рассечении руки, другая – отделалась ушибами (ФОТО).

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