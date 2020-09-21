На Хмельниччине грузовик снес легковушку, есть пострадавшие – ФОТО

На Хмельниччине грузовик снес легковушку, есть пострадавшие – ФОТО

В Хмельницкой области легковушка "Ford GALAXY" столкнулась с грузовиком "MAN TGX 24.440". К сожалению есть пострадавшие, среди них дети.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась 32-летняя водитель легковушки и шесть ее пассажиров, среди которых три малолетних ребенка. Водитель грузовика не пострадал. Всем детям была оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 286 УКУ ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Напомним, в Днепре грузовик въехал в маршрутку. Инцидент произошел на проспекте Слобожанский: водитель грузовика выезжал на мост и въехал в маршрутку №3. В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки: одна из них получила рассечении руки, другая – отделалась ушибами (ФОТО).