На Харьковщине произошло массовое столкновение с ромами – ФОТО

На Харьковщине произошло массовое побоище с ромами – ФОТО

В субботу, 29 августа, в Балаклейском районе Харьковской области произошли столкновения между местными жителями и представителями ромской общины.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным полиции все началось с мирной акции 500 человек. Со временем она переросла в столкновения. В события была вынуждена вмешаться полиция: члены ромской общины были эвакуированы в срочном порядке.

"Сейчас территория поселка окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - подчеркнули в полиции.

Отметим, что…

В нашей стране регулярно происходят беспорядки на почве неприязни к представителям ромской общины. Часть из них связана с укоренившимися стереотипами, связанными с этим этносом, часть – из-за криминогенной обстановки в отдельных районах страны.