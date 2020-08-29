Владимир Зеленский Чедвик Боузман Карантин в Украине B2B Jewerly МастерШеф Конституционный суд Беларусь война на Донбассе Досье

На Харьковщине произошло массовое столкновение с ромами – ФОТО

21:00
На Харьковщине произошло массовое побоище с ромами – ФОТО - фото 1
На Харьковщине произошло массовое побоище с ромами – ФОТО

В субботу, 29 августа, в Балаклейском районе Харьковской области произошли столкновения между местными жителями и представителями ромской общины.

Задержанные за кражу ромы избили киевских копов прямо в участке, их отпустили

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

На Харьковщине произошло массовое столкновение с ромами – ФОТО - фото 204696

По данным полиции все началось с мирной акции 500 человек. Со временем она переросла в столкновения. В события была вынуждена вмешаться полиция: члены ромской общины были эвакуированы в срочном порядке.

На Харьковщине произошло массовое столкновение с ромами – ФОТО - фото 204695

"Сейчас территория поселка окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - подчеркнули в полиции.

На Харьковщине произошло массовое столкновение с ромами – ФОТО - фото 204694

Отметим, что…

В нашей стране регулярно происходят беспорядки на почве неприязни к представителям ромской общины. Часть из них связана с укоренившимися стереотипами, связанными с этим этносом, часть – из-за криминогенной обстановки в отдельных районах страны.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Национальная полиция драка Новости События
Без табу
Другое на тему
Крым переходит на жесткий режим экономии воды: Раскрыты детали - фото 1
Крым переходит на жесткий режим экономии воды: Оккупанты изнемогают
20:04
Зеленский может уволить Сытника – заявление - фото 1
Зеленский может уволить Сытника – заявление
17:28
Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО
15:35
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30