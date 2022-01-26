На Харківщині вполювали дикого шакала

Шакал звичайний

На Харківщині єгері вполювали шакала. Це сталося в рамках кампанії з вакцинації диких тварин від сказу.

«Осіння імунізація диких м’ясоїдних тварин проти сказу на території Харківщини була проведена у листопаді минулого року, а через місяць почали діагностичний контроль її ефективності. Так, на території мисливських угідь Дворічанської місцевої організації Українського товариства мисливців та рибалок Куп’янського району уполювали шакала звичайного або азійського. За словами єгерів та мисливців, ця тварина нехарактерна для нашого регіону», - йдеться в повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області у Фейсбуці.

Як розповіли мисливствознавці, шакали не шкідливіші за вовків чи лисиць і не становлять загрози для людини. Невеликий звір важить 7-15 кг. Шерсть має брудно-жовте забарвлення, з помітними рудим та чорним відтінками, хвіст буро-рудий з чорним кінцем. Живляться ці тварини мишами, дрібними птахами, ящірками, зміями, жабами, сараною, равликами, жуками, плодами (кавуни, дині, виноград). Інколи нападають на домашніх тварин поблизу садиб та на ослаблених крупніших хижаків. Полюють зазвичай уночі.

З добутої тварини спеціалісти Дворічанської районної державної лабораторії ветеринарної медицини відібрали матеріал для дослідження у Харківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби.

В ході імунізації приманки (невеликі брикети розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна, всередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу) розкидали із літаків над лісовими та польовими угіддями та розподіляли наземно.