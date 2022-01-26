Казахстан Війна на Донбасі Досьє

На Харківщині вполювали дикого шакала

Вчера, 20:55
Шакал звичайний - фото 1
Шакал звичайний

На Харківщині єгері вполювали шакала. Це сталося в рамках кампанії з вакцинації диких тварин від сказу.

«Осіння імунізація диких м’ясоїдних тварин проти сказу на території Харківщини була проведена у листопаді минулого року, а через місяць почали діагностичний контроль її ефективності. Так, на території мисливських угідь Дворічанської місцевої організації Українського товариства мисливців та рибалок Куп’янського району уполювали шакала звичайного або азійського. За словами єгерів та мисливців, ця тварина нехарактерна для нашого регіону», - йдеться в повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області у Фейсбуці.

Як розповіли мисливствознавці, шакали не шкідливіші за вовків чи лисиць і не становлять загрози для людини. Невеликий звір важить 7-15 кг. Шерсть має брудно-жовте забарвлення, з помітними рудим та чорним відтінками, хвіст буро-рудий з чорним кінцем. Живляться ці тварини мишами, дрібними птахами, ящірками, зміями, жабами, сараною, равликами, жуками, плодами (кавуни, дині, виноград). Інколи нападають на домашніх тварин поблизу садиб та на ослаблених крупніших хижаків. Полюють зазвичай уночі.

З добутої тварини спеціалісти Дворічанської районної державної лабораторії ветеринарної медицини відібрали матеріал для дослідження у Харківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби.

В ході імунізації приманки (невеликі брикети розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна, всередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу) розкидали із літаків над лісовими та польовими угіддями та розподіляли наземно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Харьковская область экология охота Новини События
Укрінформ
Другое на тему
НАТО офіційно відкинув ідіотський ультиматум росіян - фото 1
НАТО офіційно відкинув ідіотський ультиматум росіян
Вчера, 21:20
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова - фото 1
Чехія готова надіслати війська для захисту України від російської навали
25 января, 14:23
Президент зробив важливу заяву - фото 1
Президент пообіцяв українцям ще по 500 гривень за вакцинацію бустерною дозою
25 января, 10:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45