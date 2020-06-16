На глазах у дочери: в Северодонецке пьяный мент выбросил жену с четвертого этажа ФОТО 18+

Нелюдя до сих пор не задержали

На прошлой неделе в прифронтовом городе Луганской области произошло преступление, которое совершил бухой мусор. Пострадавшей от рук нелюдя оказалась его 27-летняя супруга, а наказания виновник может избежать благодаря своему отцу.

Об инциденте, который произошел в 2 часа ночи 9 июня написала активист Дарья Петрик на своей странице в Instagram.

По ее словам, в больнице Северодонецка находится жительница города Дарья Конева, которую выбросил с четвертого этажа сержант полиции.

Как оказалось, в день трагедии сотрудник аваковского ведомства пришел домой вусмерть пьяным. Между ним и женой возникла ссора, которую мент начал решать с помощью кулаков. Забрав у женщины телефон, на глазах у годовалой дочери, мент избил супругу. Та выбежала на балкон чтобы позвать на помощь, но милиционер выскочил за ней и приказал замолчать, угрожая выкинуть из окна. В итоге это он и сделал.

Соседи, услышав звук падения, выскочили к пострадавшей, которая умоляла забрать ее дочь из квартиры с неадекватным ментом. Чуть позже на улицу вышел и сам каратель, который забрал у соседки мобильный и запретил ей звонить в "скорую" и полицию.

Мотивировал он это тем, что сначала позвонит своему отцу, который работает одним из руководителей полиции города. В результате медиков вызвали жители соседнего дома, а врачи диагностировали у женщины многочисленные переломы руки, ребер, травму головы и пробитие легкого.

В тяжелом состоянии Коневу госпитализировали в больницу, а ее муж вполне может не сесть за содеянное, поскольку его влиятельный папа пытается отмазать сына от тюрьмы.

ГБР уже открыло уголовное производство по факту правонарушения, но о подозрении полицейском не сообщали. Более того, мент даже не был задержан.