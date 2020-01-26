На Гидропарке в Киеве неизвестный выстрелил в лицо жителю Винницы и иностранцу

Копы ищут стрелявшего в столичном клубе

В ночь на воскресенье, 26 января, в одном из заведений популярной развлекательной зоны "Гидропарк" в столице произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в кровавое месиво со стрельбой.

Как утверждают копы, 26-летний житель Винницы и его товарищ, прибывший в Украину из другой страны, поругались с посетителями кафе.

В итоге мужчины коротко посылали друг друга, после чего решили выйти из помещения и продолжить скандал. Впрочем, словесная перепалка быстро перешла в драку, а закончилась она стрельбой.

Один из участников ЧП, который находился в заведении в составе группы неизвестных, достал оружие и несколько раз выстрелил в лица пострадавших почти в упор.

Обоих травмированных госпитализировали в тяжелом состоянии.

- Около двух часов ночи в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о стрельбе возле кафе в Гидропарке. На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная бригада медиков, - отметили в полиции Киева. - В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц. В рамках объективного расследования правоохранители опросили свидетелей и очевидцев данного правонарушения, а также изучают видео с камер наблюдения.

Всего с места происшествия копы изъяли шесть гильз. Все они отправлены на экспертизу.

По факту ЧП открыто уголовное дело по части четвертой статьи 296 УК Украины - "Хулиганство". Если нарушителей сумеют найти, им грозит до 7 лет тюрьмы.